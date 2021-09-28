Де Дзербі назвав заявку Шахтаря на матч з Інтером

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти Інтера.
Головний тренер гірників назвав попередню заявку на матч.
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У попередній заявці на гру 25 футболістів:
Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін;
Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар;
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрік, Судаков, Педріньйо;
Нападники: Траоре, Сікан.