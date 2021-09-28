 Шахтар - Інтер: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів - Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Інтер: відео голів і огляд матчу

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Шахтар - Інтер: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у другому турі групи D Ліги чемпіонів 2021/22 приймає міланський Інтер. Гра відбудеться у вівторок, 28 вересня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 19:45 за київським часом.

Дивіться відео голів і огляд матчу в цій новині в режимі реального часу. Також на нашому сайті слідкуйте за текстовою трансляцією поєдинку. В іншому матчі квартету D Реал приймає Шериф. Гірники в першому турі несподівано програли Шерифу (2:0), а Інтер поступився Реалу (0:1).

Київське Динамо в групі E 29 вересня зіграє в Мюнхені проти Баварії.

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