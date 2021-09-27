Де Дзербі: Інтер сильніше, але я також думав, що Шахтар сильніший Шерифа

Джерело - Tribuna.com.
Міланський Інтер став сильнішим у порівнянні з минулим сезоном.
Про це заявив наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі.
"Звичайно, Інтер - дуже сильна команда. У минулому сезоні вони виграли чемпіонат. Вважаю, що вони сильніші, ніж в минулому сезоні. Але ми Шахтар, ми завжди намагаємося грати, щоб показати хороший футбол.
Інтер - складний суперник, але ми теж почали новий цикл, тому нам потрібно добре зіграти.
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Навіть якщо ми завтра зробимо все, що можемо, це не означає, що ми можемо перемогти. Інтер сильніше, але я також думав, що Шахтар сильніший за Шерифа, а в кінці вийшов інший результат. Футбол - це завжди цікаво, тому що всі матчі починаються 0:0.
Завтра ми повинні добре грати з м'ячем і без нього, повинні грати сміливо. Практично всі футболісти повинні розважатися на поле, тому що так вони можуть дати 100%. Завтра побачимо", - зазначив Де Дзербі.