Де Дзербі: Інтер сильніше, але я також думав, що Шахтар сильніший Шерифа

Фахівець - про свої очікування від матчу ЛЧ

Міланський Інтер став сильнішим у порівнянні з минулим сезоном.

Про це заявив наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі.

"Звичайно, Інтер - дуже сильна команда. У минулому сезоні вони виграли чемпіонат. Вважаю, що вони сильніші, ніж в минулому сезоні. Але ми Шахтар, ми завжди намагаємося грати, щоб показати хороший футбол. Інтер - складний суперник, але ми теж почали новий цикл, тому нам потрібно добре зіграти.

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