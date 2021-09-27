Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у другому турі групи D Ліги чемпіонів 2021/22 приймає міланський Інтер. Гра відбудеться у вівторок, 28 вересня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 19:45 за київським часом.

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Київське Динамо в групі E 29 вересня зіграє в Мюнхені проти Баварії.