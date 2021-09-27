Чорноморець - Інгулець: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру української Прем’єр-Ліги одеський Чорноморець вдома зіграє з Інгульцем. Початок матчу о 19:30.
Стали відомі стартові склади команд.
Чорноморець: Кучерук, Кадірі, Дубко, Вантух, Путря, Михайленко, Кравченко, Смирний, Авагімян, По, Ванат
Запасні: Варакута, Біловар, Скорко, Долгов, Тлумак, Бугай, Вачіберадзе, Ісаєнко, Брагару
Актуально: УПЛ. Чорноморець - Інгулець: онлайн-трансляція. LIVE
Інгулець: Гальчук, Запорожець, Шарай, Полегенько, Козак, Коваленко, Сітало, Асмелаш, Опанасенко, Ковальов, Поспєлов
Запасні: Шуст, Салем, Плохотнюк, Бартуловіч, Шишка, Головкін, Павлов, Мельничук, Стефен