 Чорноморець - Інгулець: Стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Чорноморець - Інгулець: Стартові склади команд

Сьогодні 18:54 187 0
Початок матчу о 19:30
Чорноморець - Інгулець: Стартові склади команд
#Інгулець, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру української Прем’єр-Ліги одеський Чорноморець вдома зіграє з Інгульцем. Початок матчу о 19:30.

Стали відомі стартові склади команд.

Чорноморець: Кучерук, Кадірі, Дубко, Вантух, Путря, Михайленко, Кравченко, Смирний, Авагімян, По, Ванат

Запасні: Варакута, Біловар, Скорко, Долгов, Тлумак, Бугай, Вачіберадзе, Ісаєнко, Брагару

Актуально: УПЛ. Чорноморець - Інгулець: онлайн-трансляція. LIVE

Інгулець: Гальчук, Запорожець, Шарай, Полегенько, Козак, Коваленко, Сітало, Асмелаш, Опанасенко, Ковальов, Поспєлов

Запасні: Шуст, Салем, Плохотнюк, Бартуловіч, Шишка, Головкін, Павлов, Мельничук, Стефен

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