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Італійські арбітри працюватимуть на матчі Баварія - Динамо

Сьогодні 14:27 229 0
Поєдинок відбудеться у середу, 29 вересня
Італійські арбітри працюватимуть на матчі Баварія - Динамо
#Динамо, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

Суддівський комітет УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Баварією і київським Динамо.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Зустріч обслуговуватиме група суддів з Італії на чолі з 40-річним Марко Гуїдо.

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Допомагати йому на лініях будуть Філіппо Мелі і Джорджо Перетті. Відповідальним за роботу системи Відеодопомога рефері (VAR) призначений Мауріціо Маріані. Четвертий суддя - Паоло Валері.

Нагадаємо, матч Баварія - Динамо Київ відбудеться в середу, 29 вересня, в Мюнхені. Початок - о 22:00 за київським часом.

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