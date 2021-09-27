Спаллетті оцінив лідерство Наполі у Серії А

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті відреагував на шосту поспіль перемогу у поточному розіграші чемпіонату Італії.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Нам усе ще треба працювати краще. Є потенціал, ми зіграли добре сьогодні та впродовж усіх 90 хвилин тримали гру під контролем.

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Тепер навколо нас високі очікування людей, і нам потрібно буде поглянути, як ми реагуватимемо в складні моменти. Ми повинні зрозуміти своє становище, де ми хочемо бути і що незабаром почнуть працювати інші команди. Ви можете побачити колективи, що все ще прогресують, їм потрібно знайти свою форму", - відзначив Спаллетті.