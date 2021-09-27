25–26 вересня 2021 року відбулися матчі фінальної частини Всеукраїнського турніру з футболу "Кубок єднання-2021" на стадіоні "Авангард" у м. Луцьк. За результатами матчів перемогу здобула команда з Одеської області – ДЮСШ № 11 "Чорноморець". Друге місце здобула команда з Сумської області – Шосткинська КДЮСШ "Барса".

"Кубок єднання-2021" – це наймасштабніший футбольний турнір в Україні серед дітей 2010–2011 рр. народження, що проводився до десятиліття Благодійного фонду "Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом". Футбольне свято охопило всю Україну. 7000 учасників, майже 400 команд зі всієї України боролись на першому етапі турніру за право представляти свою область у фінальній частині змагань, що пройшла в м. Луцьк 25–26 вересня на стадіоні "Авангард". Тільки 22 найкращим командам зі всієї України це вдалось!

Уже 25 вересня 2021 року місто Луцьк на 2 дні перетворилось на футбольну столицю України, адже там, на стадіоні "Авангард", відбулось офіційне відкриття фінальної частини турніру "Кубок єднання-2021". У ньому взяли участь засновник Благодійного фонду "Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" Ігор Палиця, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, Луцький міський голова Ігор Поліщук, тренер молодіжної збірної України, володар кубку УЄФА В’ячеслав Шевчук.

Ігор Палиця наголосив, що турнір "Кубок єднання-2021" має важливу місію – не тільки об’єднати всю Україну довкола футбольного свята, але й привернути увагу до дітей, які є майбутнім нашої держави:

"Чому ми обрали саме футбол? Можна ж було щось роздати, когось привітати, провести урочисте нагородження у драмтеатрі, показати це все у ЗМІ. Але протягом останнього десятиріччя ми забули про те, що є найбільшою цінністю для нашої країни. Особисто я переконаний, що для кожної дорослої людини найбільший скарб – це наші діти. Ми можемо багато говорити про те, якою ми побудуємо країну, по чім буде газ, електроенергія, якими будуть заробітні плати та куди будемо літати, але якщо ми не подумаємо про дітей, то втратимо країну. Потрібно дати юному поколінню можливість навчатися, розвиватися, бути сильними, здоровими й культурними. Саме цим ми повинні займатися, і саме в це протягом десятиліття вкладає кошти Фонд "Тільки разом". І юні учасники, які приїхали сьогодні до Луцька, демонструють на власному прикладі, що в нас – єдина країна. Попри те, що з екранів телевізорів розповідають, ніби схід один, а захід – інший, тут присутні всі наші області. І це доводить, що ні в кого, ніколи й нізащо не вийде нас розділити", – наголосив Ігор Палиця.

Після урочистого відкриття розпочалися матчі між командами зі всієї України, які боролися за головний трофей "Кубку єднання-2021". За результатами першого дня у ½ фіналу турніру вийшла пара команд із Одеської області – ДЮСШ № 11 "Чорноморець" та Житомирської області – СДЮСШОР "Полісся-1"; іншу пару утворили команди з Київської області – Борщагівська ТГ і Сумської області – Шосткинська КДЮСШ "Барса". Саме вони 26 вересня боролися за вихід у фінал. За результатами напружених та драматичних матчів у фінал турніру вийшли команда з Одеської області – ДЮСШ № 11 "Чорноморець" та з Сумської області – Шосткинська КДЮСШ "Барса".

Фінал Всеукраїнського турніру з футболу "Кубок єднання-2021" був неймовірний! Юні футболісти тримали всіх уболівальників на трибунах у напрузі, адже лідерство в матчі переходило від однієї до іншої команди протягом усієї гри. Вир емоцій, видовищні голи, весь стадіон рахував секунди до закінчення матчу. Жодна з команд не мала наміру відступати, вони боролися до кінця! У результаті футбольного двобою найкращою стала команда з Одеської області – ДЮСШ № 11 "Чорноморець! Вони переможці, найкраща команда турніру "Кубок єднання-2021" серед майже 400 учасників з України! Головний трофей турніру особисто вручав Ігор Палиця.

Благодійний фонд "Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" був щедрий на призи, жодна команда турніру "Кубок єднання-2021" не залишилась без подарунків! За участь у відбірковому турі кожна команда-учасник змагань отримала шкіряний футбольний м’яч, гравійований диплом учасника турніру, а кожен член команди – медаль за участь у турнірі.

Переможців першого етапу нагороджено:

І–IV місця: кубки, медалі, м’ячі (5 – за перше місце, 4 – за друге місце, 3 – за третє, 2 – за четверте), комплект для тренувань (сумка, драбина, гімнастична палка, кільця, конуси тощо);

найкращий гравець, воротар, нападник, бомбардир, MVP турніру – статуетки.

За участь у фінальних змаганнях кожна команда-учасник отримала кубок фіналіста, сітку для футбольних воріт, манішки для тренувань, м’ячі, а кожен член команди – медаль фіналіста турніру та м’яч.

Переможці турніру "Кубок єднання-2021" отримали головні нагороди:

І місце: навчально-тренувальний збір команди (16 осіб) на 7 днів у Буковелі, кубки, медалі, м’ячі, комплект для тренувань (сумка, драбина, гімнастична палка, кільця, конуси тощо), комплект спортивної форми для команди (рюкзак, шорти, футболка, тренувальна футболка, гетри, щитки, м’яч);

ІІ–IІІ місця: кубки, медалі, м’ячі, комплект для тренувань (сумка, драбина, гімнастична палка, кільця, конуси тощо), комплект спортивної форми для команди (рюкзак, шорти, футболка, тренувальна футболка, гетри, щитки, м’яч);

IV місце: кубки, медалі, м’ячі, покращений комплект для тренувань (сумка, драбина, гімнастична палка, кільця, конуси тощо);

найкращий гравець кожної команди, воротар, нападник, бомбардир, MVP турніру – статуетки.

"Дякую командам за потужну гру та неймовірне футбольне свято, яке ви подарували всій Україні. Усі команди-учасники змагань – переможці! Радий повідомити, що ми у Фонді ухвалили важливе рішення – Всеукраїнський турнір із футболу "Кубок єднання" буде проводитися щорічно, і вже через 10 років на стадіоні "Авангард" у м. Луцьк за першість в Україні будуть боротися не 22 команди, а 110! До зустрічі наступного року!" – зазначив Ігор Палиця.