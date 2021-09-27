Металіст: Кривбас перетворив гостьову трибуну в концтабір

У Металісті обурилися умовами для гостьових вболівальників на трибуні стадіону в Кривому Розі.

Про це йдеться в повідомленні клубу.

"З глибоким жалем і розчаруванням констатуємо той факт, що під час матчу Кривбас - Металіст (0:5) клуб з Кривого Рогу своїм рішенням замкнути уболівальників нашої команди в клітку продемонстрував зневагу не тільки до харківських фанатів, а й до всієї футбольної громадськості.

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У сучасному світі такий крок давно вважається порушенням етики, моралі і прав вільних громадян. Перетворювати гостьову трибуну в концтабір - це низько і бридко.

Просимо УАФ, ПФЛ і колег по розвитку українського футболу звернути увагу на цей обурливий епізод, дати правову оцінку діям футбольного клубу "Кривбас" і розглянути питання про те, щоб надалі такі кричущі інциденти не повторювалися", - йдеться в заяві клубу.