Перша ліга. Металіст знищив Кривбас, Полісся програла Оболоні у 10 турі

Джерело - Чемпіон.
У 10-му турі української Першої ліги Кривбас приймав Металіст, а Оболонь завітала у гості до Полісся.
Кривбас вдома зазнав нищівної поразки від Металіста - 0:5. Оболонь на виїзді перемогла Полісся - 4:1.
Чемпіонат України - Перша ліга
10 тур, 26 вересня
Кривбас - Металіст 0:5 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Зотько (авт), 0:2 - 53 Пейшоту, 0:3 - 65 Балулі, 0:4 - 68 Гарріс, 0:5 - 85 Пейшоту
Полісся - Оболонь 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Мурза (пен), 0:2 - 48 Мурза, 1:2 - 53 Козак, 1:3 - 79 Лобов, 1:4 - 88 Лобов
Нагадаємо, Агробізнес у матчі з Поділлям продовжив невдалу серію у Першій лізі.