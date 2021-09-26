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Перша ліга. Металіст знищив Кривбас, Полісся програла Оболоні у 10 турі

Сьогодні 17:26 499 0
Не було напруженої гри у матчі лідерів
Перша ліга. Металіст знищив Кривбас, Полісся програла Оболоні у 10 турі
#Металіст, #Кривбас, #Оболонь, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

У 10-му турі української Першої ліги Кривбас приймав Металіст, а Оболонь завітала у гості до Полісся. 

Кривбас вдома зазнав нищівної поразки від Металіста - 0:5. Оболонь на виїзді перемогла Полісся - 4:1.

Чемпіонат України - Перша ліга
10 тур, 26 вересня

Кривбас - Металіст 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Зотько (авт), 0:2 - 53 Пейшоту, 0:3 - 65 Балулі, 0:4 - 68 Гарріс, 0:5 - 85 Пейшоту

Полісся - Оболонь 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Мурза (пен), 0:2 - 48 Мурза, 1:2 - 53 Козак, 1:3 - 79 Лобов, 1:4 - 88 Лобов

Нагадаємо, Агробізнес у матчі з Поділлям продовжив невдалу серію у Першій лізі.

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