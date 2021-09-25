УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У 9 турі УПЛ львівський Рух вдома поступився Динамо.
28 хвилина. Відео голу Циганкова
38 хвилина. Відео голу Гармаша
Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 25 вересня
Рух - Динамо 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 28 Циганков (пен), 0:2 - 38 Гармаш
Рух: Паньків, Карасюк, Гагун, Сич (Таллес 81), Климчук (Лях 58), Бойчук (Рунич 65), Білий, Мисик, Борячук (Кондраков 58), Притула (Оріховський 65), Мартинюк (К)
Динамо: Бущан, Миколенко (Караваєв 77), Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Шепелєв, Андрієвський, Гармаш, Вербич (Вітіньйо 62), Циганков (Де Пена 85), Супряга (Шкурін 62)
Попередження: Сич (36), Гагун (63), Білий (69), Карасюк (89)
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