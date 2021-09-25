УПЛ. Шахтар - Верес 4:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 9 турі УПЛ Шахтар обіграв Верес.
Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 25 вересня
Шахтар - Верес 4:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 22 Мірошник (автогол), 1:1 - 30 Пасіч, 2:1 - 55 Тете, 3:1 - 79 Марлос (пен), 4:1 - 86 Траоре
Шахтар: Пятов – Корнієнко (Ісмаїлі, 70), Вітао (Бондар, 84), Кривцов, Конопля – Маркос Антоніо, Бондаренко (Майкон, 63) – Соломон (Мудрик, 70), Марлос, Тете – Сікан (Траоре, 63).
Верес: Когут – Неємчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат – Кучеров (Полюлях, 83), Кльоц – Г. Пасіч (Тимофієнко, 83), Панасенко (Гегедош, 74), Є. Пасіч (Гечев, 74) – Шестаков (Дахновський, 74).
Попередження: Кривцов, 40 – Кучеров, 42, Панасенко, 60, Дахновский, 90+2
Раніше, Ворскла перемогла Колос.