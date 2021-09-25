 УПЛ. Шахтар - Верес 4:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Шахтар - Верес 4:1. Огляд матчу

Сьогодні 21:10 350 0
Огляд матчу Шахтар - Верес
УПЛ. Шахтар - Верес 4:1. Огляд матчу
#Шахтар, #Верес, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 9 турі УПЛ Шахтар обіграв Верес.

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 25 вересня

Шахтар - Верес 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 22 Мірошник (автогол), 1:1 - 30 Пасіч, 2:1 - 55 Тете, 3:1 - 79 Марлос (пен), 4:1 - 86 Траоре

Шахтар: Пятов – Корнієнко (Ісмаїлі, 70), Вітао (Бондар, 84), Кривцов, Конопля – Маркос Антоніо, Бондаренко (Майкон, 63) – Соломон (Мудрик, 70), Марлос, Тете – Сікан (Траоре, 63).

Верес: Когут – Неємчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат – Кучеров (Полюлях, 83), Кльоц – Г. Пасіч (Тимофієнко, 83), Панасенко (Гегедош, 74), Є. Пасіч (Гечев, 74)  – Шестаков (Дахновський, 74).

Попередження: Кривцов, 40 – Кучеров, 42, Панасенко, 60, Дахновский, 90+2

Раніше, Ворскла перемогла Колос.

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