 УПЛ. Шахтар - Верес 4:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Шахтар - Верес 4:1. Огляд матчу

Сьогодні 19:51 278 0
Огляд матчу Шахтар - Верес
УПЛ. Шахтар - Верес 4:1. Огляд матчу
#Шахтар, #Верес, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 9 турі УПЛ Шахтар обіграв Верес.

22 хвилина. Відео голу Мірошника

30 хвилина. Відео голу Пасіча

55 хвилина. Відео голу Тете

79 хвилина. Відо голу Марлоса

86 хвилина. Відео голу Траоре

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 25 вересня

Шахтар - Верес 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 22 Мірошник (автогол), 1:1 - 30 Пасіч, 2:1 - 55 Тете, 3:1 - 79 Марлос (пен), 4:1 - 86 Траоре

Шахтар: Пятов – Корнієнко (Ісмаїлі, 70), Вітао (Бондар, 84), Кривцов, Конопля – Маркос Антоніо, Бондаренко (Майкон, 63) – Соломон (Мудрик, 70), Марлос, Тете – Сікан (Траоре, 63).

Верес: Когут – Неємчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат – Кучеров (Полюлях, 83), Кльоц – Г. Пасіч (Тимофієнко, 83), Панасенко (Гегедош, 74), Є. Пасіч (Гечев, 74)  – Шестаков (Дахновський, 74).

Попередження: Кривцов, 40 – Кучеров, 42, Панасенко, 60, Дахновский, 90+2

Раніше, Ворскла перемогла Колос.

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