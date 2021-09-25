 Супряга та Вербич у старті Динамо на матч проти Руха | Футбол | Champion.com.ua
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Супряга та Вербич у старті Динамо на матч проти Руха

Сьогодні 19:21 383 0
Стали відомі стартові склади команд
Супряга та Вербич у старті Динамо на матч проти Руха
#Динамо, #Рух, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 9  турі чемпіонату України Рух прийме Динамо. 

Стартові склади команд:

Рух: Паньків, Карасюк, Гагун, Сич, Климчук, Бойчук, Білий, Мисик, Борячук, Притула, Мартинюк (К)

Запасні: Бандура, Таллес Б., Руніч, Стаменковіч, Кондраков, Альваренга, Оріховський, Кухарук, Лях

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Шепелєв, Андрієвський, Гармаш, Вербич, Циганков, Супряга.

Запасні: Бойко, Сирота, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Вітіньо, Шкурін.

Початок поєдинку о 19:30.

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