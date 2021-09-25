Супряга та Вербич у старті Динамо на матч проти Руха

Джерело - Чемпіон.
У 9 турі чемпіонату України Рух прийме Динамо.
Стартові склади команд:
Рух: Паньків, Карасюк, Гагун, Сич, Климчук, Бойчук, Білий, Мисик, Борячук, Притула, Мартинюк (К)
Запасні: Бандура, Таллес Б., Руніч, Стаменковіч, Кондраков, Альваренга, Оріховський, Кухарук, Лях
Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Шепелєв, Андрієвський, Гармаш, Вербич, Циганков, Супряга.
Запасні: Бойко, Сирота, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Вітіньо, Шкурін.
Початок поєдинку о 19:30.