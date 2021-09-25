Алавес сенсаційно переміг Атлетіко у 7 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 7 турі Ла-Ліги Алавес вдома обіграв Атлетіко.
Матч завершився мінімальною перемогою господарів поля з рахунком 1:0.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
7 тур, 25 вересня
Алавес - Атлетіко 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Лагуардія
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Джерело - Чемпіон.
У 7 турі Ла-Ліги Алавес вдома обіграв Атлетіко.
Матч завершився мінімальною перемогою господарів поля з рахунком 1:0.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
7 тур, 25 вересня
Алавес - Атлетіко 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Лагуардія