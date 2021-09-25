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УПЛ. Олександрія - Маріуполь 2:1. Огляд матчу

Сьогодні 17:39 47 0
Огляд матчу Олександрія - Маріуполь
УПЛ. Олександрія - Маріуполь 2:1. Огляд матчу
#Олександрія, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія переграла Маріуполь у 9 турі української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
9 тур, 25 вересня

Олександрія - Маріуполь 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 25 Спіровський, 1:1 - 35 Третьяков(П), 2:1 - 86 Кожушко

Олександрія: Білик, Мельник(Бабогло 56), Ковалець, Гринь(Спінеллі 46), Калюжний, Третьяков, Мірошніченко, Дришлюк(Рибалка 88), Одарюк(Демченко 88), Цуріков, Дубра

Запасні: Єрмаков, Бабогло, Стецьков, Спінеллі, Бухал, Кожушко, Демченко, Копина, Рибалка

Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Босаничич, Мампассі, Чех, Мишньов, Спіровський (Шостак 46), Топалов(Драмбаєв 74), Кащук(Світюха 46), Кулаков(В'юнник 74)

Запасні: Турбаєвський, Драмбаєв, Удод, Холод, Шостак, Хромей, Петерман, Світюха, В'юнник

Попередження: Мельник 12, Чех 41, Дришлюк 57, Мишньов 58, Босанчич 84

Раніше, Ворскла перемогла Колос.

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