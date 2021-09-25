УПЛ. Олександрія вирвала перемогу в Маріуполя в 9 турі

Джерело - Чемпіон.
Олександрія переграла Маріуполь у 9 турі української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Підопічні Юрія Гури здобули вольову перемогу, поступаючись по ходу матчу.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
9 тур, 25 вересня
Олександрія - Маріуполь 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 25 Спіровський, 1:1 - 35 Третьяков(П), 2:1 - 86 Кожушко
Олександрія: Білик, Мельник(Бабогло 56), Ковалець, Гринь(Спінеллі 46), Калюжний, Третьяков, Мірошніченко, Дришлюк(Рибалка 88), Одарюк(Демченко 88), Цуріков, Дубра
Запасні: Єрмаков, Бабогло, Стецьков, Спінеллі, Бухал, Кожушко, Демченко, Копина, Рибалка
Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Босаничич, Мампассі, Чех, Мишньов, Спіровський (Шостак 46), Топалов(Драмбаєв 74), Кащук(Світюха 46), Кулаков(В'юнник 74)
Запасні: Турбаєвський, Драмбаєв, Удод, Холод, Шостак, Хромей, Петерман, Світюха, В'юнник
Попередження: Мельник 12, Чех 41, Дришлюк 57, Мишньов 58, Босанчич 84
Раніше Ворскла перемогла Колос.