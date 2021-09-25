Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру УПЛ Олександрія прийме Маріуполь.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Олександрія: Білик, Мельник, Ковалець, Гринь, Калюжний, Третьяков, Мірошніченко, Дришлюк, Одарюк, Цуріков, Дубра
Запасні: Єрмаков, Бабогло, Стецьков, Спінеллі, Бухал, Кожушко, Демченко, Копина, Рибалка
Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Босаничич, Мампассі, Чех, Мишньов, Спіровський, Топалов, Кащук, Кулаков
Запасні: Турбаєвський, Драмбаєв, Удод, Холод, Шостак, Хромей, Петерман, Світюха, В'юнник
Поєдинок розпочнеться о 14:00