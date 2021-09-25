 УПЛ. Олександрія - Маріуполь: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Чех та Кулаков у стартовому складі Маріуполя на матч з Олександрією

Сьогодні 13:29 140 0
Поєдинок розпочнеться о 14:00
Чех та Кулаков у стартовому складі Маріуполя на матч з Олександрією
#Олександрія, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру УПЛ Олександрія прийме Маріуполь.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Олександрія: Білик, Мельник, Ковалець, Гринь, Калюжний, Третьяков, Мірошніченко, Дришлюк, Одарюк, Цуріков, Дубра

Запасні: Єрмаков, Бабогло, Стецьков, Спінеллі, Бухал, Кожушко, Демченко, Копина, Рибалка

Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Босаничич, Мампассі, Чех, Мишньов, Спіровський, Топалов, Кащук, Кулаков

Запасні: Турбаєвський, Драмбаєв, Удод, Холод, Шостак, Хромей, Петерман, Світюха, В'юнник

Поєдинок розпочнеться о 14:00

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