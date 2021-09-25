 Барселона хоче віддати Коутінью в оренду | Футбол | Champion.com.ua
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 10:08 12455
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:36 5776
УПЛ. Колос - Ворскла 0:1. Огляд матчу
Вчора 22:12 494
УПЛ. Ворскла перемогла Колос у 9 турі
Вчора 21:23 597
Усик і Джошуа провели фінальну дуель поглядів
Вчора 16:59 5505
Усик перед боєм з Джошуа показав рекордну вагу у кар'єрі
Вчора 15:52 2924
Ломаченко: Бій Усик - Джошуа для мене є історичним
Вчора 14:09 2334
Динамо зіграє з Маріуполем. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 12:28 3046
Де Пена підписав новий контракт із Динамо
Вчора 10:54 1779
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Вчора 10:40 11166
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Усик - Джошуа: два протеже Володимира Кличка зійдуться в поєдинку
Усик - Джошуа: два протеже Володимира Кличка зійдуться в поєдинку Стас Лысак
Сьогодні 09:26 2377
10 років потому: Усик та Джошуа нарешті зустрінуться в ринзі
10 років потому: Усик та Джошуа нарешті зустрінуться в ринзі Стас Лысак
Сьогодні 08:06 1950
Джошуа попереджений: Стиль Усика - найскладніший для британця
Джошуа попереджений: Стиль Усика - найскладніший для британця Стас Лысак
Вчора 21:49 3133
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку Стас Лысак
Вчора 19:35 2272
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України Андрій Дунець
Вчора 16:43 1599
Прямі трансляції
Навколо спорту

Барселона хоче позбутися Коутінью

Сьогодні 09:58 91 0
Арсенал і Тоттенгем зацікавлені в угоді
Барселона хоче позбутися Коутінью
#Барселона, #Коутінью

Джерело - El Nacional.

Барселона готова відпустити півзахисника Філіпе Коутінью в інший клуб.

Про це повідомляє El Nacional.cat.

Каталонці хотіли б віддати бразильця Ліверпулю, і футболіст був би радий повернутися в цей клуб, але Юрген Клопп категорично проти такого трансферу і вже повідомив про це керівництву "червоних".

Барса сподівається, що Філіпе добре проявить себе в найближчі місяці, а взимку спробує знайти для нього новий клуб. Швидше за все, Коутінью піде в оренду з правом викупу.

Інтерес до півзахисника проявляють Арсенал і Тоттенгем.

Нагадаємо, Куман пропустить два матчі Барселони.

Коментарі ()