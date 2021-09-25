Арсенал і Тоттенгем зацікавлені в угоді

Джерело - El Nacional.

Барселона готова відпустити півзахисника Філіпе Коутінью в інший клуб.

Про це повідомляє El Nacional.cat.

Каталонці хотіли б віддати бразильця Ліверпулю, і футболіст був би радий повернутися в цей клуб, але Юрген Клопп категорично проти такого трансферу і вже повідомив про це керівництву "червоних".

Барса сподівається, що Філіпе добре проявить себе в найближчі місяці, а взимку спробує знайти для нього новий клуб. Швидше за все, Коутінью піде в оренду з правом викупу.

Інтерес до півзахисника проявляють Арсенал і Тоттенгем.

Нагадаємо, Куман пропустить два матчі Барселони.