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Алвес залишиться вільним агентом до кінця року

Сьогодні 09:40 128 0
Раніше бразилець покинув Сан-Паулу
Алвес залишиться вільним агентом до кінця року
#Алвес, #Сан-Паулу

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Барселони і Ювентуса Дані Алвес не планує виступати за будь-який клуб до кінця 2021 року.

Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.

38-річний гравець став вільним агентом, розірвавши контракт з Сан-Паулу. Він грав за бразильський клуб з 2019 року.

"Я хочу повідомити, що вирішив не підписувати контракт ні з одним клубом до кінця року. Я приїхав до Бразилії, щоб втілити в життя дитячу мрію - і я це зробив. Бути чемпіоном з клубом, який у тебе в серці, просто безцінно. Мова не про гроші, а про цінності, честь, характер, спадщину", - заявив гравець.

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"Потрібно приймати складні рішення, але в житті нічого не буває просто. Це - ще одне рішення. Дякую всім за інтерес до мене. Я б хотів закрити цю главу без будь-якого втручання в моє життя. Я знаю, що було сказано багато, але правда тільки одна - я приїхав сюди заради мрії, і вона здійснилася. Дякую", - написав Алвес.

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Допис, поширений Dani Alves (@danialves)

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