Шахтар прийме Верес, Рух зіграє з Динамо. Розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 вересня, відбудуться три матчі дев'ятого туру УПЛ.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
25 вересня, 9 тур
14:00. Олександрія - Маріуполь
17:00. Шахтар - Верес
19:30. Рух - Динамо
Раніше Ворскла перемогла Колос.
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|3000
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|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 вересня, відбудуться три матчі дев'ятого туру УПЛ.
14:00. Олександрія - Маріуполь
17:00. Шахтар - Верес
19:30. Рух - Динамо
Раніше Ворскла перемогла Колос.