Поєдинок завершився з рахунком 1:1

Джерело - Чемпіон.

Брюгге та Левен зіграли внічию в рамках 9 туру бельгійської Ліги Жупіле.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Українець Микола Кухаревич дебютував за Левен та провів на полі 57 хвилин. Едуард Соболь відіграв увесь матч.

Раніше Соболь оформив асист у матчі проти ПСЖ.