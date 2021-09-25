Джерело - Чемпіон.
Брюгге та Левен зіграли внічию в рамках 9 туру бельгійської Ліги Жупіле.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Українець Микола Кухаревич дебютував за Левен та провів на полі 57 хвилин. Едуард Соболь відіграв увесь матч.
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Джерело - Чемпіон.
Брюгге та Левен зіграли внічию в рамках 9 туру бельгійської Ліги Жупіле.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Українець Микола Кухаревич дебютував за Левен та провів на полі 57 хвилин. Едуард Соболь відіграв увесь матч.