УПЛ. Колос - Ворскла 0:1. Відео голу

Джерело - Чемпіон.
У дев'ятому турі Української Прем'єр-ліги Колос вдома поступився Ворсклі.
36 хвилина. Відео голу Тіля
Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 24 вересня
Колос - Ворскла 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Тіль
Колос: Кирило Фесюн, Кирило Петров, Володимир Лисенко, Віталій Гавриш, Вадим Мілько, Олександр Чорноморець, Олівейра Ренан (Денис Костишин 46), В'ячеслав Чурко, Євген Новак (Ніка Сітчінава 76), Олег Ільїн, Андрій Богданов (Євген Задоя 53)
Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Олександр Скляр, Олів'є Тілль, Руслан Степанюк (Наджиб Якубу 86), Сергій Яворський, Йоонас Тамм, Володимир Чеснаков (Артем Челядин 27), Давид Пуцлін, Ібрахім Кані, Лукас Рангель
Попередження: Ренан 35, Петров 64 - Степанюк 41
Нереалізований пенальті: Чурко 29