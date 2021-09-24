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Легенда АПЛ виділив фактори, які допоможуть Манчестер Юнайтед виграти чемпіонат

Вчора 22:41 241 0
Гарі Невілл прокоментував перспективи МЮ
Легенда АПЛ виділив фактори, які допоможуть Манчестер Юнайтед виграти чемпіонат
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #АПЛ

Джерело - football24.ua.

Легенда "червоних дияволів" Гарі Невілл оцінив шанси Манчестер Юнайтед на тріумф в АПЛ сезону 2021/22 після поєдинку з Вест Гемом.

Про це розповів сам футболіст.

"МЮ пощастило наприкінці матчу з Вест Гемом, але є набір випадковостей, які відіграють свою роль по ходу матчів. Гра Манчестер Юнайтед не нагадувала те, що ми побачили у виконанні Челсі. Ось чому я кажу, що найкраща команда виграє лігу.

Актуально: Вест Гем - Манчестер Юнайтед 1:2. Огляд матчу

Якщо МЮ продовжить в тому ж дусі, то зможе виграти чемпіонат завдяки імпульсу, окремим моментам, великій кількості чудових гравців у групі атаки. Але все-таки Челсі як команда виглядає краще, очі не обманюють нас", – відзначив Невілл.

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