Легенда АПЛ виділив фактори, які допоможуть Манчестер Юнайтед виграти чемпіонат

Легенда "червоних дияволів" Гарі Невілл оцінив шанси Манчестер Юнайтед на тріумф в АПЛ сезону 2021/22 після поєдинку з Вест Гемом.

Про це розповів сам футболіст.

"МЮ пощастило наприкінці матчу з Вест Гемом, але є набір випадковостей, які відіграють свою роль по ходу матчів. Гра Манчестер Юнайтед не нагадувала те, що ми побачили у виконанні Челсі. Ось чому я кажу, що найкраща команда виграє лігу.

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Якщо МЮ продовжить в тому ж дусі, то зможе виграти чемпіонат завдяки імпульсу, окремим моментам, великій кількості чудових гравців у групі атаки. Але все-таки Челсі як команда виглядає краще, очі не обманюють нас", – відзначив Невілл.