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Доннарумма може покинути ПСЖ

Сьогодні 18:00 695 0
Доннарумма може змінити клуб
Доннарумма може покинути ПСЖ
#Доннарумма

Джерело - isport.ua.

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма може змінити клуб.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Італійський голкіпер розчарований своїм становищем у складі французького клубу через недостатню кількість ігрової практики, проводячи більшість ігор на лавці запасних.

Примітно, що головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно не може повноцінно довірити Джанлуїджі місце в складі, адже група гравців з Південної Америки хоче бачити Кейлор Наваса в старті клубу. Крім того, аргентинський фахівець не хотів підписувати італійця, а відповідальність за угоду на себе взяв директор клубу Леонардо.

У поточному сезоні Доннарумма зіграв лише два матчі в чемпіонаті Франції.

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