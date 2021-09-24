У Барселоні визначили майбутнє Кумана

Рональд Куман покине Барселону

Після невдачі в матчі з Кадісом керівництво Барселони остаточно визначилося з подальшою долею головного тренера команди Рональда Кумана - він буде звільнений.

Про це повідомляє Goal.com.

Каталонці вже визначилися з кандидатурою нового наставника команди. Це роботу запропонують головному тренеру збірної Бельгії Роберто Мартінесу.

Актуально: Кадіс - Барселона 0:0. Огляд матчу

Він уже дав усну згоду на роботу у Барселоні, але офіційні переговори між сторонами поки не стартували. У Мартінеса надалі є чинний контракт зі збірною Бельгії, і без виплати компенсації розірвати його, швидше за все, не вийде.