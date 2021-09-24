 У Барселоні визначили майбутнє Кумана | Футбол | Champion.com.ua
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 20:12 10120
Усик перед боєм з Джошуа показав рекордну вагу у кар'єрі
Сьогодні 15:52 1641
Ломаченко: Бій Усик - Джошуа для мене є історичним
Сьогодні 14:09 1597
Динамо зіграє з Маріуполем. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Сьогодні 12:28 1786
Де Пена підписав новий контракт із Динамо
Сьогодні 10:54 1034
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 10:40 8835
Ломаченко назвав дату бою проти Коммі
Вчора 21:14 1492
Усик і Джошуа провели дуель поглядів
Вчора 18:14 2121
Петраков довикликав голкіпера Динамо у збірну України
Вчора 17:41 2180
Карпати Галич очолив іспанський тренер
Вчора 17:08 2106
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку Стас Лысак
Сьогодні 19:35 1785
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України Андрій Дунець
Сьогодні 16:43 1218
Відео дня. Фантастичний гол ударом через себе у Південній Америці
Відео дня. Фантастичний гол ударом через себе у Південній Америці Андрій Дунець
Сьогодні 16:22 828
Вболівальники Марселя побилися із фанами Анже просто на полі
Вболівальники Марселя побилися із фанами Анже просто на полі Андрій Дунець
Сьогодні 14:48 349
Футболіст Роми у другому матчі поспіль забив красивий гол п'ятою
Футболіст Роми у другому матчі поспіль забив красивий гол п'ятою Андрій Дунець
Сьогодні 12:28 676
Прямі трансляції
Навколо спорту

У Барселоні визначили майбутнє Кумана

Сьогодні 17:45 862 0
Рональд Куман покине Барселону
У Барселоні визначили майбутнє Кумана
#Куман

Джерело - sport.ua.

Після невдачі в матчі з Кадісом керівництво Барселони остаточно визначилося з подальшою долею головного тренера команди Рональда Кумана - він буде звільнений.

Про це повідомляє Goal.com.

Каталонці вже визначилися з кандидатурою нового наставника команди. Це роботу запропонують головному тренеру збірної Бельгії Роберто Мартінесу.

Актуально: Кадіс - Барселона 0:0. Огляд матчу

Він уже дав усну згоду на роботу у Барселоні, але офіційні переговори між сторонами поки не стартували. У Мартінеса надалі є чинний контракт зі збірною Бельгії, і без виплати компенсації розірвати його, швидше за все, не вийде.

Коментарі ()