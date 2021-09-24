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Мбаппе побив рекорд Ібрагімовича

Сьогодні 17:16 337 0
Мбаппе перевершив Ібрагімовича
Мбаппе побив рекорд Ібрагімовича
Фото - gettyimages
#Мбаппе, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Франції в серпні.

Про це повідомляє L'Equipe.

Ця нагорода найкращому футболістові місяця в Лізі 1 стала для молодого таланта паризького клубу вже шостою в кар'єрі.

Минулого місяця 22-річний гравець забив три голи і віддав дві результативні передачі в чотирьох матчах французької першості.

Таким чином, Мбаппе побив рекорд колишнього нападника ПСЖ Златана Ібрагімовича, який визнавався найкращим гравцем місяця в Лізі 1 п'ять разів.

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