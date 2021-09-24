Мбаппе побив рекорд Ібрагімовича

Джерело - isport.ua.
Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Франції в серпні.
Про це повідомляє L'Equipe.
Ця нагорода найкращому футболістові місяця в Лізі 1 стала для молодого таланта паризького клубу вже шостою в кар'єрі.
Минулого місяця 22-річний гравець забив три голи і віддав дві результативні передачі в чотирьох матчах французької першості.
Таким чином, Мбаппе побив рекорд колишнього нападника ПСЖ Златана Ібрагімовича, який визнавався найкращим гравцем місяця в Лізі 1 п'ять разів.