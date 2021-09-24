Базовий день проведення матчів - 27 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 вересня, у Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України 2021/22.

В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєдналися 5 представників України в єврокубках - Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла.

За результатами жеребкування сформували наступні пари 1/8 фіналу турніру:

Металіст 1925 - Олександрія

Металіст - Колос

Верес - Ворскла

Чорноморець - Шахтар

Альянс - Львів

Рух - Зоря

ЛНЗ - СК Дніпро-1

Маріуполь - Динамо

Матчі 1/4 та 1/2 фіналу заплановано відповідно на 2 березня і 20 квітня 2022 року. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.