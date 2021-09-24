 Динамо зіграє з Маріуполем, Шахтар - із Чорноморцем. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо зіграє з Маріуполем. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Сьогодні 12:28 912 0
Базовий день проведення матчів - 27 жовтня
Динамо зіграє з Маріуполем. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
#Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 вересня, у Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України 2021/22.

В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєдналися 5 представників України в єврокубках - Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла. 

За результатами жеребкування сформували наступні пари 1/8 фіналу турніру:

Металіст 1925 - Олександрія

Металіст - Колос

Верес - Ворскла

Чорноморець - Шахтар

Альянс - Львів

Рух - Зоря

ЛНЗ - СК Дніпро-1

Маріуполь - Динамо

Матчі 1/4 та 1/2 фіналу заплановано відповідно на 2 березня і 20 квітня 2022 року. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

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