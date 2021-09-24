Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 вересня, у Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України 2021/22.
В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєдналися 5 представників України в єврокубках - Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла.
За результатами жеребкування сформували наступні пари 1/8 фіналу турніру:
Металіст 1925 - Олександрія
Металіст - Колос
Верес - Ворскла
Чорноморець - Шахтар
Альянс - Львів
Рух - Зоря
ЛНЗ - СК Дніпро-1
Маріуполь - Динамо
Матчі 1/4 та 1/2 фіналу заплановано відповідно на 2 березня і 20 квітня 2022 року. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.