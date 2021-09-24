Відаль може пропустити матч з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
34-річний хавбек Інтера Артуро Відаль може пропустити два найближчі поєдинки команди.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Футболіст точно не зіграє з Аталантою на найближчих вихідних, а також ризикує пропустити матч з Шахтарем у Лізі чемпіонів.
Чилієць відновлюється після розтягнення стегна і вже пропустив зустрічі з Болоньєю (6:1) та Фіорентиною (3:1) в Серії А.
У поточному чемпіонаті Італії чилієць в складі Інтера провів три матчі, забив один м'яч і зробив одну результативну передачу.
Нагадаємо, що матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар - Інтер відбудеться 28 вересня в Києві на НСК Олімпійський.