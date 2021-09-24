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Відаль може пропустити матч з Шахтарем

Сьогодні 13:40 224 0
Чилієць продовжує відновлюватися після травми
Відаль може пропустити матч з Шахтарем
#Відаль, #Інтер, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

34-річний хавбек Інтера Артуро Відаль може пропустити два найближчі поєдинки команди.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Футболіст точно не зіграє з Аталантою на найближчих вихідних, а також ризикує пропустити матч з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

Чилієць відновлюється після розтягнення стегна і вже пропустив зустрічі з Болоньєю (6:1) та Фіорентиною (3:1) в Серії А.

У поточному чемпіонаті Італії чилієць в складі Інтера провів три матчі, забив один м'яч і зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, що матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар - Інтер відбудеться 28 вересня в Києві на НСК Олімпійський.

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