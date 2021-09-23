Сампдорія - Наполі 0:4. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 5 турі Серії А Сампдорія вдома поступилася Наполі.
Чемпіонат Італії - Серія А
5 тур, 23 вересня
Сампдорія - Наполі 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 10 Осімхен, 0:2 - 39 Руїс, 0:3 - 50 Осімхен, 0:4 - 59 Зеліньскі
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Джерело - Чемпіон.
У 5 турі Серії А Сампдорія вдома поступилася Наполі.
Чемпіонат Італії - Серія А
5 тур, 23 вересня
Сампдорія - Наполі 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 10 Осімхен, 0:2 - 39 Руїс, 0:3 - 50 Осімхен, 0:4 - 59 Зеліньскі