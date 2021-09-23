 Сампдорія - Наполі 0:4. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Сампдорія - Наполі 0:4. Огляд матчу

Вчора 22:55 216 0
Огляд матчу Сампдорія - Наполі
Сампдорія - Наполі 0:4. Огляд матчу
#Наполі

Джерело - Чемпіон.

У 5 турі Серії А Сампдорія вдома поступилася Наполі.

Чемпіонат Італії - Серія А

5 тур, 23 вересня

Сампдорія - Наполі 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Осімхен, 0:2 - 39 Руїс, 0:3 - 50 Осімхен, 0:4 - 59 Зеліньскі

Раніше, Ювентус обіграв Спецію Коваленка у 5 турі Серії А.

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