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Барселона оголосила про трансфер 17-річного таланта

Сьогодні 20:16 480 0
Барселона встановила клаусулу на гравця в розмірі 400 млн євро
Барселона оголосила про трансфер 17-річного таланта
#Барселона

Джерело - football24.ua.

Барселона домовилась про трансфер турецького півзахисника Емре Деміра.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

17-річний вінгер підписав контракт до 2027-го. Кайсеріспор отримає за свого футболіста близько 2 млн євро, а сума відступних за Емре становитиме 400 млн євро. Нинішній сезон півзахисник завершить у Кайсеріспорі, а влітку приєднається до дубля каталонців.

Демір має досвід виступів за юніорську збірну Туреччини. У минулому сезоні турецької Суперліги Емре 14 разів виходив на поле, у 2019-му він став наймолодшим автором гола у турнірі.

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