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Карпати Галич очолив іспанський тренер

Сьогодні 17:08 477 0
Карпати Галич змінили тренера
Карпати Галич очолив іспанський тренер
#Карпати Галич

Джерело - fckarpatyhalych.com.

Іспанський спеціаліст  Карлос Інарехос очолив Карпати Галич.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

37-річного іспанського фахівця вже представили команді.

У якості тренера Інарехос очолював та був асистентом у іспанських Аліканте (U-19), Мурсії, Артахонес, гібралтарському Манчестері, одному з найстарших клубів Франції Мюлуз, у кіпрських клубах Докса (Катокопіас) та Ерміс (Арадіппу), також у топ-клубах Аль-Гіляль (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія) та Аль-Аглі (Доха, Катар).

Останній клуб тренера – саудівський Аль-Шабаб, з яким він став віцечемпіоном країни. 

Карлос Інарехос керуватиме галичанами у найближчому матчі проти Чернігова, що відбудеться у неділю, на бурштинському стадіоні Енергетик.

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