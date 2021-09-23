Карпати Галич очолив іспанський тренер

Карпати Галич змінили тренера

Іспанський спеціаліст Карлос Інарехос очолив Карпати Галич.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

37-річного іспанського фахівця вже представили команді.

У якості тренера Інарехос очолював та був асистентом у іспанських Аліканте (U-19), Мурсії, Артахонес, гібралтарському Манчестері, одному з найстарших клубів Франції Мюлуз, у кіпрських клубах Докса (Катокопіас) та Ерміс (Арадіппу), також у топ-клубах Аль-Гіляль (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія) та Аль-Аглі (Доха, Катар).

Останній клуб тренера – саудівський Аль-Шабаб, з яким він став віцечемпіоном країни.

Карлос Інарехос керуватиме галичанами у найближчому матчі проти Чернігова, що відбудеться у неділю, на бурштинському стадіоні Енергетик.