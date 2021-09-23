Джерело - Чемпіон.
У матчі 5 туру Серії А Салернітана вдома зіграла внічию з Вероною.
Чемпіонат Італії - Серія А
5 тур, 22 вересня
Салернітана - Верона 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 7 Калинич, 0:2 - 29 Калинич, 1:2 - 45+2 Гондо, 2:2 - 76 Кулібалі
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 5 туру Серії А Салернітана вдома зіграла внічию з Вероною.
Салернітана - Верона 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 7 Калинич, 0:2 - 29 Калинич, 1:2 - 45+2 Гондо, 2:2 - 76 Кулібалі