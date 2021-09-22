Вест Гем з Ярмоленком переміг Манчестер Юнайтед у Кубку англійської ліги

Результати матчів Кубка англійської ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко у матчі проти Манчестер Юнайтед вийшов у стартовому складі та відіграв повну гру.

Кубок англійської ліги

1/16 фіналу, 22 вересня

Брайтон - Свонсі 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 33 Конноллі, 2:0 - 38 Конноллі

Арсенал - Вімблдон 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Лаказетт, 2:0 - 77 Сміт-Роу, 3:0 - 80 Нкетіа

Манчестер Юнайтед - Вест Гем 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Лансіні

Міллволл - Лестер 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Лукман, 0:2 - 88 Іхеаначо

Вулвергемптон - Тоттенгем 2:2 (2:3 після серії пенальті)

Голи: 0:1 - 14 Ндомбеле, 0:2 - 23 Кейн, 1:2 - 38 Дендонкер, 2:2 - 58 Поденсе

Челсі - Астон Вілла 1:1 (4:3 після серії пенальті)

Голи: 1:0 - 54 Вернер, 1:1 - 64 Арчер