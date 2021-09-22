Вест Гем з Ярмоленком переміг Манчестер Юнайтед у Кубку англійської ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.
Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко у матчі проти Манчестер Юнайтед вийшов у стартовому складі та відіграв повну гру.
Кубок англійської ліги
1/16 фіналу, 22 вересня
Брайтон - Свонсі 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 33 Конноллі, 2:0 - 38 Конноллі
Арсенал - Вімблдон 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Лаказетт, 2:0 - 77 Сміт-Роу, 3:0 - 80 Нкетіа
Манчестер Юнайтед - Вест Гем 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 9 Лансіні
Міллволл - Лестер 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Лукман, 0:2 - 88 Іхеаначо
Вулвергемптон - Тоттенгем 2:2 (2:3 після серії пенальті)
Голи: 0:1 - 14 Ндомбеле, 0:2 - 23 Кейн, 1:2 - 38 Дендонкер, 2:2 - 58 Поденсе
Челсі - Астон Вілла 1:1 (4:3 після серії пенальті)
Голи: 1:0 - 54 Вернер, 1:1 - 64 Арчер