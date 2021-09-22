Спеція - Ювентус 2:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 5 туру Серії А Спеція вдома поступилась Ювентусу.
Чемпіонат Італії - Серія А
5 тур, 22 вересня
Спеція - Ювентус 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 28 Кін, 1:1 - 33 Г’ясі, 2:1 - 49 Антісте, 2:2 - 66 К’єза, 2:3 - 72 Де Лігт
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 5 туру Серії А Спеція вдома поступилась Ювентусу.
Чемпіонат Італії - Серія А
5 тур, 22 вересня
Спеція - Ювентус 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 28 Кін, 1:1 - 33 Г’ясі, 2:1 - 49 Антісте, 2:2 - 66 К’єза, 2:3 - 72 Де Лігт