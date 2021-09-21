Українець відзначився результативною передачею

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру італійської Серії А Аталанта приймала Сассуоло, а Інтер завітав у гості до Фіорентини.

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі і вже на третій хвилині асистував Госенсу. На 62-ій хвилині Руслана замінив Ілічич. Аталанта у підсумку з рахунком 2:1 переграла Сассуоло.

В іншому матчі Фіорентина вдома поступилася Інтеру - 1:3.

Чемпіонат Італії - Серія А

5 тур, 21 вересня

Аталанта - Сассуоло 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Госенс, 2:0 - 37 Дзаппакоста, 2:1 - 44 Берарді

Фіорентина - Інтер 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Соттіль, 1:1 - 52 Дарміан, 1:2 - 55 Джеко, 1:3 - 87 Перішич

Раніше, Болонья та Дженоа не виявили сильнішого у 5 турі Серії А.