Хетафе поступився Атлетіко у 6 турі Ла-Ліги

Дубль Суареса приніс перемогу Атлетіко

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру іспанської Ла-Ліги Хетафе зазнав домашньої поразки від Атлетіко.

Наприкінці першого тайму Мітрович вивів вперед господарів. На 74-ій хвилині матчу Хетафе залишилося у меншості і досить швидко Суарес зрівняв рахунок. А у компенсовані хвилини матчу Суарес оформив дубль та приніс вольову перемогу гостям.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Атлетіко.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

6 тур, 21 вересня

Хетафе - Атлетіко 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Мітрович, 1:1 - 79 Суарес, 1:2 - 90+1 Суарес

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