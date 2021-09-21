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Марлос: Засмучений через те, що довелося піти зі збірної України

Вчора 22:55 551 0
Футболіст вказав причину, по якій вирішив піти зі збірної України
Марлос: Засмучений через те, що довелося піти зі збірної України
Фото Getty Images
#Шахтар, #Марлос

Джерело - ФК Шахтар.

Хавбек Шахтаря Марлос після Євро-2020 оголосив про відхід зі збірної України, тому що фізично гравець вже не здатний проводити багато матчів.

Про це заявив сам футболіст.

"Грати за збірну України було великим рішенням, яке я прийняв. Дуже радий, що виступав за Україну, що допомагав прогресувати партнерам і ріс сам. Я вірю, що це був позитивний етап в моїй кар'єрі, і я дуже засмучуюсь через те, що йду зі збірної України.

У мене є фізичні проблеми після операції, і я не можу брати участь у великій кількості матчів. Зараз я сконцентрований на Шахтарі.

Дуже сумно, що довелося так зробити", - сказав Марлос.

Раніше, Марлос натякнув на відхід з Шахтаря.

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