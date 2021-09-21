Футболіст вказав причину, по якій вирішив піти зі збірної України

Джерело - ФК Шахтар.

Хавбек Шахтаря Марлос після Євро-2020 оголосив про відхід зі збірної України, тому що фізично гравець вже не здатний проводити багато матчів.

Про це заявив сам футболіст.

"Грати за збірну України було великим рішенням, яке я прийняв. Дуже радий, що виступав за Україну, що допомагав прогресувати партнерам і ріс сам. Я вірю, що це був позитивний етап в моїй кар'єрі, і я дуже засмучуюсь через те, що йду зі збірної України. У мене є фізичні проблеми після операції, і я не можу брати участь у великій кількості матчів. Зараз я сконцентрований на Шахтарі. Дуже сумно, що довелося так зробити", - сказав Марлос.

Раніше, Марлос натякнув на відхід з Шахтаря.