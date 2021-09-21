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Навколо спорту

Колишній тренер Львова очолив Вікторію

Вчора 22:10 317 0
Безсмертний недовго перебував без роботи
Колишній тренер Львова очолив Вікторію
#Безсмертний, #Вікторія

Джерело - ФК Вікторія.

Колишній головний тренер ПФК Львів Анатолій Безсмертний очолив Вікторію з Миколаївки.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Сумщини.

Подробиці угоди не розкриваються.

Біля керма Вікторії український тренер замінив Артема Радіонова, який очолював команду з Сумської області з 2015 року.

У серпні Безсмертний залишив ПФК Львів після невдалого старту в УПЛ. Спеціаліст відомий також по роботі з Полтавою, черкаським Дніпром, ПФК Суми, Поліссям і Черкащиною.

Вікторія після дев'яти турів займає десяте місце в групі Б Другої ліги. У неділю, 26 вересня, команда Безсмертного зіграє з Металургом.

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