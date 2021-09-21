Колишній тренер Львова очолив Вікторію

Безсмертний недовго перебував без роботи

Джерело - ФК Вікторія.

Колишній головний тренер ПФК Львів Анатолій Безсмертний очолив Вікторію з Миколаївки.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Сумщини.

Подробиці угоди не розкриваються.

Біля керма Вікторії український тренер замінив Артема Радіонова, який очолював команду з Сумської області з 2015 року.

У серпні Безсмертний залишив ПФК Львів після невдалого старту в УПЛ. Спеціаліст відомий також по роботі з Полтавою, черкаським Дніпром, ПФК Суми, Поліссям і Черкащиною.

Вікторія після дев'яти турів займає десяте місце в групі Б Другої ліги. У неділю, 26 вересня, команда Безсмертного зіграє з Металургом.