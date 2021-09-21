Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз на матч Суперкубка України

Джерело - Чемпiон.
|Суперкубок України
|22 вересня
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Шахтар (Донецьк) - Динамо (Київ)
|НСК Олімпійський 21:00
22 вересня о 21:00 за київським часом в матчі за Суперкубок України Шахтар в Києві посперечається за трофей зі столичним Динамо.
Шахтар
Шахтар невдало стартував на груповій стадії Ліги чемпіонів, зазнавши сенсаційної поразки від молдавського Шерифа. Реабілітуватися за це "гірникам" вдалося в матчі внутрішньої першості проти Маріуполя, який вважають ганьбою всього українського футболу. Гонка за лідерство в українській Прем'єр-лізі триває і представники донецького клубу зараз її програють, адже уже втрачали очки у внутрішньому чемпіонаті. Варто ще відзначити, що це перше протистояння Де Дзербі і Луческу.
Останні матчі
УПЛ Маріуполь - Шахтар 0:5
ЛЧ Шериф - Шахтар 2:0
УПЛ Шахтар - Дніпро-1 2:0
УПЛ Минай - Шахтар 1:1
ЛЧ Шахтар - Монако 2:2
Динамо
Динамо теж стартувало на груповій стадії Ліги чемпіонів не з перемоги, але, на відміну від принципового суперника, і не програло, розписавши "сухий" мир з лісабонською Бенфікою. Після цього кияни дотиснули в компенсований час Олександрію в грі внутрішньої першості, завдяки якій продовжили переможну серію в УПЛ до чотириматчевої позначки.
Останні матчі
УПЛ Динамо - Олександрія 1:0
ЛЧ Динамо - Бенфіка 0:0
УПЛ Металіст 1925 - Динамо 0:2
УПЛ Динамо - Колос 7:0
УПЛ Динамо - Десна 4:0
Особисті протистояння:
Команди провели між собою 190 матчів, за підсумками яких перевага у Динамо: 79 перемог, 57 поразок, 54 нічийних результати.
Факти
- в 10-ти останніх очних матчах Динамо здобуло 4 перемоги, зазнало 5 поразок, 1 зустріч завершилася внічию;
- Динамо дев'ять разів вигравало трофей і п'ять разів поступалося в матчах за Суперкубок;
- Шахтар вісім разів перемагав в матчах за Суперкубок і вісім разів поступався;
- Це перша зустріч Де Дзербі та Луческу;
- Роберто Де Дзербі у випадку перемоги Шахтаря здобуде свій перший трофей як в Україні, так і в тренерській кар'єрі загалом;
- Луческу виграв з киянами вже три трофеї, зокрема і Суперкубок. Минулого року Динамо обіграли Шахтар з рахунком 3:1.
- Мірча Луческу 9 разів став чемпіоном України, 7 разів виграв Кубок та 8 разів - Суперкубок.
Прогноз букмекерів:
Букмекери вважають шанси команд на перемогу рівними.
Успіхи "гірників" та "біло-синіх" оцінюються однаковим коефіцієнтом - 2,60, нічия - 3,55.
Прогноз Чемпіона:
В основний час матч завершиться внічию.