 Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз на матч Суперкубка України | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз на матч Суперкубка України
Сьогодні 12:35 1776
Усик - Джошуа: 10 прогнозів із боксерського світу
Сьогодні 13:40 347
Суперкубок України. Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:35 15866 4
Металіст підписав ексгравця Кардіффа
Вчора 21:57 949
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція
Вчора 20:20 1960
Петракова змусили викликати у збірну України гравця Динамо - журналіст
Вчора 18:59 9850 4
Суркіс відреагував на інтерес Динамо до зіркового африканця
Вчора 17:45 3676
Марлос натякнув на відхід з Шахтаря
Вчора 16:55 4239
Визначився найкращий гравець 8 туру УПЛ
Вчора 16:28 894
Скрипник - найкращий тренер 8 туру УПЛ
Вчора 16:11 554
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ганебна симуляція: футболіст американського клубу продемонстрував неабиякі акторські здібності
Ганебна симуляція: футболіст американського клубу продемонстрував неабиякі акторські здібності Андрій Дунець
Сьогодні 13:52 189
Усик - Джошуа: 10 прогнозів із боксерського світу
Усик - Джошуа: 10 прогнозів із боксерського світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:40 333
Гармаш би позаздрив. Футболіст Атлетико отримав дві жовті картки за п'ять секунд
Гармаш би позаздрив. Футболіст Атлетико отримав дві жовті картки за п'ять секунд Андрій Дунець
Сьогодні 11:50 1172
У Росії п'яний арбітр судив дитячий хокейний матч
У Росії п'яний арбітр судив дитячий хокейний матч Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:36 388
Образа дня. Мессі не потиснув тренерові руку після заміни
Образа дня. Мессі не потиснув тренерові руку після заміни Андрій Дунець
Вчора 17:52 1395
Світоліна та Монфіс зіграли виставковий матч на головному корті Rolland Garros
Світоліна та Монфіс зіграли виставковий матч на головному корті Rolland Garros Valeriy Ruchka
19.09.2021 16:17 1929
Луческу визвірився на арбітра під час матчу проти Олександрії
Луческу визвірився на арбітра під час матчу проти Олександрії Valeriy Ruchka
19.09.2021 13:30 1281
Шакали, які кидаються на вболівальників з дітьми. Відома причина бійки на Олімпійському
Шакали, які кидаються на вболівальників з дітьми. Відома причина бійки на Олімпійському Valeriy Ruchka
19.09.2021 11:52 4046
Собаки та кінь ледь не зірвали матч Україна – Італія
Собаки та кінь ледь не зірвали матч Україна – Італія Valeriy Ruchka
19.09.2021 11:03 2471
Фанати Динамо побили уболівальників Олександрії на НСК Олімпійський
Фанати Динамо побили уболівальників Олександрії на НСК Олімпійський Valeriy Ruchka
19.09.2021 10:21 2041 1
Учасниця Олімпійських ігор розкритикувала Федерацію легкої атлетики
Учасниця Олімпійських ігор розкритикувала Федерацію легкої атлетики Valeriy Ruchka
18.09.2021 20:58 1992
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
18.09.2021 17:54 1685
Усі голи першого туру групового етапу Ліги конференцій
Усі голи першого туру групового етапу Ліги конференцій Valeriy Ruchka
18.09.2021 13:28 1297
Що це було? Фігуристка з Індії вразила дивним виступом на змаганнях в Росії
Що це було? Фігуристка з Індії вразила дивним виступом на змаганнях в Росії Valeriy Ruchka
18.09.2021 12:44 4611
Дівчина дня. Емма Ді - нова гаряча телеведуча каналу Футбол
Дівчина дня. Емма Ді - нова гаряча телеведуча каналу Футбол Андрій Дунець
18.09.2021 12:30 3161
Прямі трансляції
Навколо спорту

Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз на матч Суперкубка України

Сьогодні 12:35 1776 0
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз на матч Суперкубка України

Джерело - Чемпiон.

Суперкубок України
22 вересня

Шахтар (Донецьк) - Динамо (Київ)
НСК Олімпійський 21:00

22 вересня о 21:00 за київським часом в матчі за Суперкубок України Шахтар в Києві посперечається за трофей зі столичним Динамо. 

Шахтар

Шахтар невдало стартував на груповій стадії Ліги чемпіонів, зазнавши сенсаційної поразки від молдавського Шерифа. Реабілітуватися за це "гірникам" вдалося в матчі внутрішньої першості проти  Маріуполя, який вважають ганьбою всього українського футболу. Гонка за лідерство в українській Прем'єр-лізі триває і представники донецького клубу зараз її програють, адже уже втрачали очки у внутрішньому чемпіонаті. Варто ще відзначити, що це перше протистояння Де Дзербі і Луческу.

Останні матчі

УПЛ Маріуполь - Шахтар 0:5

ЛЧ Шериф - Шахтар 2:0

УПЛ Шахтар - Дніпро-1 2:0

УПЛ Минай - Шахтар 1:1

ЛЧ Шахтар - Монако 2:2

Динамо

Динамо теж стартувало на груповій стадії Ліги чемпіонів не з перемоги, але, на відміну від принципового суперника, і не програло, розписавши "сухий" мир з лісабонською Бенфікою. Після цього кияни дотиснули в компенсований час Олександрію в грі внутрішньої першості, завдяки якій продовжили переможну серію в УПЛ до чотириматчевої позначки.

Останні матчі

УПЛ Динамо - Олександрія 1:0

ЛЧ Динамо - Бенфіка 0:0

УПЛ Металіст 1925 - Динамо 0:2

УПЛ Динамо - Колос 7:0

УПЛ Динамо - Десна 4:0

Особисті протистояння:

Команди провели між собою 190 матчів, за підсумками яких перевага у Динамо: 79 перемог, 57 поразок, 54 нічийних результати.

Факти

- в 10-ти останніх очних матчах Динамо здобуло 4 перемоги, зазнало 5 поразок, 1 зустріч завершилася внічию;

- Динамо дев'ять разів вигравало трофей і п'ять разів поступалося в матчах за Суперкубок;

- Шахтар вісім разів перемагав в матчах за Суперкубок і вісім разів поступався;

- Це перша зустріч Де Дзербі та Луческу;

- Роберто Де Дзербі у випадку перемоги Шахтаря здобуде свій перший трофей як в Україні, так і в тренерській кар'єрі загалом;

- Луческу виграв з киянами вже три трофеї, зокрема і Суперкубок.  Минулого року Динамо обіграли Шахтар з рахунком 3:1.

- Мірча Луческу 9 разів став чемпіоном України, 7 разів виграв Кубок та 8 разів - Суперкубок.

Прогноз букмекерів:

Букмекери вважають шанси команд на перемогу рівними.

Успіхи "гірників" та "біло-синіх" оцінюються однаковим коефіцієнтом - 2,60, нічия - 3,55.

Прогноз Чемпіона:

В основний час матч завершиться внічию.

Коментарі ()