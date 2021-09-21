Джерело - football24.ua.
Манчестер Юнайтед запропонує французькому півзахиснику Полю Погба контракт з рекордною для АПЛ зарплатнею.
Про це повідомляє The Express.
За інформацією джерела, заробіток Поля за тиждень становитиме близько 400 тисяч фунтів стерлінгів. Якщо ж він підпише контракт, розрахований на 5 років, то отримає загалом понад 104 мільйони.
Погба у поточному сезоні провів 5 поєдинків в АПЛ, де відзначився сімома асистами.
Орієнтовна вартість гравця складає €60 мільйонів.
Раніше повідомлялося, що Погба готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед через Роналду.