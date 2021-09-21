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Манчестер Юнайтед підготував космічний контракт для Погба

Сьогодні 12:14 934 0
Манчестер Юнайтед хоче зберегти Поля Погба
Манчестер Юнайтед підготував космічний контракт для Погба
Фото - gettyimages
#Погба, #Манчестер Юнайтед, #АПЛ

Джерело - football24.ua.

Манчестер Юнайтед запропонує французькому півзахиснику Полю Погба контракт з рекордною для АПЛ зарплатнею.

Про це повідомляє The Express.

За інформацією джерела, заробіток Поля за тиждень становитиме близько 400 тисяч фунтів стерлінгів. Якщо ж він підпише контракт, розрахований на 5 років, то отримає загалом понад 104 мільйони.

Погба у поточному сезоні провів 5 поєдинків в АПЛ, де відзначився сімома асистами.

Орієнтовна вартість гравця складає €60 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Погба готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед через Роналду.

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