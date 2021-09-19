Грівз - найкращий бомбардир в історії вищого англійського дивізіону

Джерело - офіційний сайт Тоттенгема.

Сьогодні, 19 вересня, на 82-у році життя помер чемпіон світу 1966 року в складі збірної Англії Джиммі Грівз.

Грівз найбільш відомий за виступами у складі Челсі і Тоттенгема. Він шість разів ставав найкращим бомбардиром англійського чемпіонату - це рекорд.

Грівз - найкращий бомбардир в історії вищого англійського дивізіону, на його рахунку 357 голів. Крім того, він є найкращим бомбардиром в історії Тоттенгема, за який забив 266 голів у 379 матчах.

У складі збірної Англії він провів 57 матчів і забив 44 м'ячі.

Раніше чемпіон Азії помер у віці 25 років.