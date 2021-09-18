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Навколо спорту

Аякс познущався із суперника в чемпіонаті Нідерландів забивши дев'ять голів

Вчора 23:43 170 0
Аякс познущався із суперника в чемпіонаті Нідерландів забивши дев'ять голів
#Аякс

Джерело - Чемпiон.

Завершився матч 5-го туру голландської Ередивізії, в якому амстердамський Аякс на своєму полі приймав Камбюр. Зустріч завершилася з розгромним рахунком 9:0 на користь господарів.

Початок розгрому поклав Юрріен Тімбер на 16-й хвилині. Через 3 хвилини Стівен Бергхюйс збільшив перевагу, а ще через 10 Нуссірр Мазраві відправив третій м'яч у ворота гостей. Четвертий і останній м'яч в першому таймі забив Давід Нерес.

У другій половині зустрічі своїми голами відзначилися Душан Тадич (на 60-й), Мохаммед Дарамі (на 64-й), Себастьєн Алле (на 67-й), Данілу (на 76-й) і знову Нерес (на 84-й).

Для Аякса це вже третя перемога з розгромним рахунком у нинішньому розіграші Ередивізії. Також підопічні Еріка тен Хага обіграли на виїзді португальський Спортінг з рахунком 5:1 в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Після п'яти турів чемпіонату Нідерландів Аякс займає перше місце з 13-ма очками. Камбюр йде дев'ятим (6).

Чемпіонат Нідерландів

5 тур

18 вересня

Аякс - Камбур 9:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 16 Тімбер, 2:0 - 19 Бергхюйс, 3:0 - 29 Мазраві, 4:0 - 38 Нерес, 5:0 - 60 Тадич, 6:0 - 64 Дарамі, 7:0 - 67 Алле, 8:0 - 76 Данілу, 9:0 - 84 Нерес.

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