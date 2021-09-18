Шабанов та Де Пена вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Олександрією

Початок матчу о 19:30

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 вересня, відбудеться матч 8 туру Української Прем’єр-ліги, в якому зустрінуться київське Динамо та Олександрія.

Початок - о 19:30.

Стали відомі стартові склади команд:

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шабанов, Де Пена, Циганков, Миколенко, Андрієвський, Забарний, Буяльський, Шкурин, Кендзьора

Запасні: Бойко, Вербич, Шепелєв, Лєднєв, Гармаш, Караваєв, Вітіньйо, Тимчик, Сирота

Олександрія: Білик, Мельник, Ковалець, Гринь, Калюжний, Третьяков, Мірошніченко, Дришлюк, Одарюк, Цуріков, Дубра

Запасні: Єрмаков, Бабогло, Стецьков, Спінеллі, Бухал, Кирюханцев, Демченко, Копина, Рибалка