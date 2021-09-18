Джерело - Чемпіон.
Колос здобув перемогу над Інгульцем у рамках 8 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
8 тур, 18 вересня
Інгулець - Колос 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 25 Чорноморець, 0:2 - 90+6 Чурко
Інгулець: Гальчук, Асмелаш, Салем, Ковальов, Опанасенко (Мельничук 82), Запорожець, Бартулович (Коробенко 74), Полегенько, Коваленко (Гопей 65), Шарай, Сітало (Плохотнюк 74)
Колос: Фесюн, Петров, Гавриш, Чорноморець, Ільїн, Богданов (Задоя 68), Мілько (Нурієв 90+3), Золотов (Ром 90+3), Чурко, Лисенко (Сітчінава 72), Ренан (Д.Костишин 72)
Попередження: Опанасенко 39, Коробенко 90 - Лисенко 44, Богданов 45+1, Золотов 72