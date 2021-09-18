Джерело - Чемпіон.
Інгулець прийме Колос у восьмому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Інгулець: Гальчук, Салем, Запорожець, Шарай, Полегенько, Бартуловіч, Коваленко, Сітало, Асмелаш, Опанасенко, Ковальов
Запасні: Ярош, Плохотнюк, Шишка, Головкін, Павлов, Поспєлов, Мельничук, Стефен, Коробенко
Колос: Фесюн, Ільїн, Гавриш, Чорноморець, Золотов, Мілько, Богданов, Ренан, Чурко, Лисенко
Запасні: Маханьков, Ром , Новаков, Нгамба, Задоя, Костишин, Нурієв, Сітчінава
Поєдинок розпочнеться о 14:00.