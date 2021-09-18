Джерело - Чемпіон.
У матчі 6-го туру французької Ліги 1 Страсбур переграв Мец.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
6 тур, 17 вересня
Голи: 1:0 - 6 Айорке, 2:0 - 26 Діалло, 3:0 - 40 Діалло
Нагадаємо, Страсбур поступився Ліону у 5 турі Ліги 1.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 6-го туру французької Ліги 1 Страсбур переграв Мец.
Голи: 1:0 - 6 Айорке, 2:0 - 26 Діалло, 3:0 - 40 Діалло
Нагадаємо, Страсбур поступився Ліону у 5 турі Ліги 1.