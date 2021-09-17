У Шахтарі всі злі після поразки від Шерифа (0:2) у матчі групи Ліги чемпіонів.

Про це заявив півзахисник гірників Михайло Мудрик.

"Невеликий такий був удар, отримали урок. Ми не зациклюємося на цьому, вже переступили і готуємося до наступних матчів. Зараз в команді всі злі, всі хочуть тільки перемог після такої неприємної гри.

Потрібно перемогами компенсувати, тому що це шлях Шахтаря. Ми повинні завжди вигравати", - сказав Мудрик.