 Мудрик: Шахтар отримав урок. Зараз всі злі в команді | Футбол | Champion.com.ua
Стала відома заявка збірної України на жовтневі матчі відбору на ЧС-2022
Вчора 18:54 1637 1
Вацко: Якщо Петраков не досягне результату - опиниться під конем
Вчора 22:09 316 3
УПЛ. Десна дотиснула Рух у 8 турі
Вчора 21:24 400
Скрипник може залишити Зорю
Вчора 21:09 552
Стало відомо коли відбудеться зважування Усика і Джошуа перед боєм
Вчора 17:39 1830
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Вчора 14:01 12186
Українець виграв золото чемпіонату світу зі скелелазіння
Вчора 11:41 818
Богачук нокаутував американця Ігбокве
Вчора 09:44 1870 1
Буде/Глімт - Зоря 3:1. Огляд матчу Ліги конференції
Вчора 08:56 2092
Рафаїлов: Зараз всіх собак почнуть вішати на Скрипника
Вчора 08:44 1555
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях Valeriy Ruchka
16.09.2021 20:11 1266
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
16.09.2021 15:51 1029
Удар Ястремської потрапив у десятку найкращих на US Open
Удар Ястремської потрапив у десятку найкращих на US Open Valeriy Ruchka
16.09.2021 12:38 1831 1
Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів
Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
16.09.2021 12:09 2712 3
Англійський школяр обігнав професійних велосипедистів під час Туру Британії
Англійський школяр обігнав професійних велосипедистів під час Туру Британії Valeriy Ruchka
16.09.2021 11:38 1369
Джошуа уже бив українців. Як британець знищив Володимира Кличка
Джошуа уже бив українців. Як британець знищив Володимира Кличка Valeriy Ruchka
15.09.2021 19:20 3341
Неймовірна чесність. Суперник українського тенісиста виправив рішення судді не на свою користь
Неймовірна чесність. Суперник українського тенісиста виправив рішення судді не на свою користь Valeriy Ruchka
15.09.2021 18:47 1602
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія Valeriy Ruchka
15.09.2021 17:46 5557
Усик знявся у кліпі скандального гурту
Усик знявся у кліпі скандального гурту Valeriy Ruchka
15.09.2021 12:59 6116 1
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу Valeriy Ruchka
15.09.2021 11:58 1713
Прямі трансляції
Навколо спорту

Мудрик: Шахтар отримав урок

Вчора 23:13 202 0
Півзахисник гірників - нинішній психологічний стан гравців команди
Мудрик: Шахтар отримав урок
#Шахтар, #Мудрик

Джерело - ФК Шахтар.

У Шахтарі всі злі після поразки від Шерифа (0:2) у матчі групи Ліги чемпіонів.

Про це заявив півзахисник гірників Михайло Мудрик.

"Невеликий такий був удар, отримали урок. Ми не зациклюємося на цьому, вже переступили і готуємося до наступних матчів. Зараз в команді всі злі, всі хочуть тільки перемог після такої неприємної гри.

Потрібно перемогами компенсувати, тому що це шлях Шахтаря. Ми повинні завжди вигравати", - сказав Мудрик.

У 8-му турі УПЛ 18 вересня Шахтар зіграє проти Маріуполя.

Коментарі ()