Погба може перейти до клубу Серії А

Райола вважає, що його підопічний готовий до переходу в туринський клуб

28-річний півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Франції Поль Погба може повернутися в туринський Ювентус.

Про це заявив агент гравця Міно Райола.

"Контракт Поля Погба завершується в червні, тому ми проведемо переговори з Манчестер Юнайтед і подивимося, що станеться. Турин все ще в його серці. Є шанс, що Погба повернеться в Ювентус, але це також залежить від Ювентуса", - зазначив Райола.

Погба перейшов в Ювентус літом 2012 року в якості вільного агента, коли закінчився його контракт із Манчестер Юнайтед. Літом 2012 року червоні дияволи викупили Погба за €105 мільйонів.

У поточному сезоні Погба провів за МЮ 5 матчів у всіх турнірах, де віддав 7 результативних передач.

Орієнтовна вартість гравця складає €60 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Погба готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед через Роналду.