 УПЛ. Десна дотиснула Рух у 8 турі | Футбол | Champion.com.ua
Стала відома заявка збірної України на жовтневі матчі відбору на ЧС-2022
Сьогодні 18:54 1234
УПЛ. Десна дотиснула Рух у 8 турі
Сьогодні 21:24 118
Скрипник може залишити Зорю
Сьогодні 21:09 175
Стало відомо коли відбудеться зважування Усика і Джошуа перед боєм
Сьогодні 17:39 1265
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Сьогодні 14:01 12027
Українець виграв золото чемпіонату світу зі скелелазіння
Сьогодні 11:41 695
Богачук нокаутував американця Ігбокве
Сьогодні 09:44 1708 1
Буде/Глімт - Зоря 3:1. Огляд матчу Ліги конференції
Сьогодні 08:56 1340
Рафаїлов: Зараз всіх собак почнуть вішати на Скрипника
Сьогодні 08:44 1436
Скрипник пояснив поразку у Лізі конференції
Сьогодні 08:12 5333
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Собаки теж люди. Гравці Динамо влаштували гідну акцію перед матчем
Собаки теж люди. Гравці Динамо влаштували гідну акцію перед матчем Андрій Дунець
Сьогодні 14:32 593
Шериф - Шахтар: експерт грубо вилаявся у прямому етері
Шериф - Шахтар: експерт грубо вилаявся у прямому етері Андрій Дунець
Сьогодні 11:42 2822
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота Андрій Дунець
Сьогодні 10:11 1771
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy Valeriy Ruchka
Вчора 21:08 830
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями Valeriy Ruchka
Вчора 20:51 928
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях Valeriy Ruchka
Вчора 20:11 1232
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 15:51 1022
Удар Ястремської потрапив у десятку найкращих на US Open
Удар Ястремської потрапив у десятку найкращих на US Open Valeriy Ruchka
Вчора 12:38 1783 1
Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів
Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 12:09 2681 3
Англійський школяр обігнав професійних велосипедистів під час Туру Британії
Англійський школяр обігнав професійних велосипедистів під час Туру Британії Valeriy Ruchka
Вчора 11:38 1351
Джошуа уже бив українців. Як британець знищив Володимира Кличка
Джошуа уже бив українців. Як британець знищив Володимира Кличка Valeriy Ruchka
15.09.2021 19:20 3311
Неймовірна чесність. Суперник українського тенісиста виправив рішення судді не на свою користь
Неймовірна чесність. Суперник українського тенісиста виправив рішення судді не на свою користь Valeriy Ruchka
15.09.2021 18:47 1575
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія Valeriy Ruchka
15.09.2021 17:46 5524
Усик знявся у кліпі скандального гурту
Усик знявся у кліпі скандального гурту Valeriy Ruchka
15.09.2021 12:59 6105 1
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу Valeriy Ruchka
15.09.2021 11:58 1687
Прямі трансляції
Навколо спорту

УПЛ. Десна дотиснула Рух у 8 турі

Сьогодні 21:24 118 0
Тотовицький забив переможний гол наприкінці матчу
УПЛ. Десна дотиснула Рух у 8 турі
#Десна, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру української Прем’єр-Ліги чернігівська Десна зіграла з львівським Рухом. 

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Десни. Тотовицький забив гол на 90-ій хвилині матчу.

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 17 вересня

Десна - Рух 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90 Тотовицький

Десна: Роман Мисак, Вадим Жук (Тарас Завійський 73), Євген Цимбалюк, Олександр Сафронов (Олексій Ковтун 9), Сергій Болбат (Вікентій Волошин 87), Андрій Домбровський, Леван Арвеладзе, Андрій Тотовицький, Владислав Калитвинцев, Єгор Картушов, Денис Безбородько (Пилип Будківський 46)

Рух: Юрій Паньків, Роман Гагун, Валерій Федорчук, Юрій Климчук, Остап Притула (Олексій Сич 72), Ярослав Мартинюк, Мар'ян Мисик, Богдан Бойчук (Ростислав Лях 83), Максим Білий, Андрій Борячук (Данило Кондраков 83), Роман Карасюк

Попередження: Вадим Жук 40, Олексій Ковтун 55 - Андрій Борячук 6, Валерій Федорчук 26, Остап Притула 53

Раніше повідомлялося, що Десна переживає фінансові труднощі.

Коментарі ()