УПЛ. Десна дотиснула Рух у 8 турі

Тотовицький забив переможний гол наприкінці матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру української Прем’єр-Ліги чернігівська Десна зіграла з львівським Рухом.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Десни. Тотовицький забив гол на 90-ій хвилині матчу.

Чемпіонат України - УПЛ

8 тур, 17 вересня

Десна - Рух 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90 Тотовицький

Десна: Роман Мисак, Вадим Жук (Тарас Завійський 73), Євген Цимбалюк, Олександр Сафронов (Олексій Ковтун 9), Сергій Болбат (Вікентій Волошин 87), Андрій Домбровський, Леван Арвеладзе, Андрій Тотовицький, Владислав Калитвинцев, Єгор Картушов, Денис Безбородько (Пилип Будківський 46)

Рух: Юрій Паньків, Роман Гагун, Валерій Федорчук, Юрій Климчук, Остап Притула (Олексій Сич 72), Ярослав Мартинюк, Мар'ян Мисик, Богдан Бойчук (Ростислав Лях 83), Максим Білий, Андрій Борячук (Данило Кондраков 83), Роман Карасюк

Попередження: Вадим Жук 40, Олексій Ковтун 55 - Андрій Борячук 6, Валерій Федорчук 26, Остап Притула 53

Раніше повідомлялося, що Десна переживає фінансові труднощі.